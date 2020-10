Botsing tussen truck en auto: file op A28 bij Zwolle

PEC-trai­ner John Stegeman ontevreden na gelijkspel tegen RKC: ‘We hadden de wedstrijd op slot moeten gooien’

21 oktober PEC Zwolle-trainer John Stegeman was duidelijk niet te spreken over hoe zijn ploeg woensdag in de slotfase tegen RKC Waalwijk (1-1) alsnog de winst verspeelde. ,,We hebben ons duidelijk niet aan de afspraken gehouden.”