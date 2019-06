Bouw 20.000 woningen bepleit: ‘Wonen in Zwolle dreigt onbetaalbaar te worden‘

Het realiseren van zo veel nieuwe woningen hoeft niet meteen te betekenen dat de stad ook in ruimtebeslag groeit. Met name in de schil rondom het centrum (Hanzeland, Zwartewaterzone, IJsselhallenlocatie) zijn nog veel mogelijkheden. Door bestaande ruimte op te vullen (verdichting) met onder meer met hoogbouw ontstaat bovendien een logischer verbinding tussen de binnenstad en de buitenwijken, zo stelt de ‘Taskforce Versnelling Woningbouw‘.

Die ‘taskforce‘ is een werkgroep van het Concilium Zwolle, een samenwerkingsverband tussen makelaars, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Eerder besloot de gemeente Zwolle al om het advies op te volgen om woningbouwproductie flink op te schroeven van 600 naar 1000 woningen per jaar. Volgens het concilium is dat bouwtempo zeker de komende twintig jaar nodig, zodat in Zwolle 20.0000 extra woningen komen.

Onevenwichtig

Dat is noodzaak om te voorkomen dat Zwolle zich onevenwichtig ontwikkelt zoals in grote steden in het buitenland maar ook in Amsterdam al te zien is: in de stad wonen vooral mensen met de laagste en hoogste inkomens, de mensen met middeninkomens kunnen er niet meer terecht. Zwolle moet oppassen dat hier niet hetzelfde gebeurt, waarschuwen Evert Leideman en Frans Holleman van Concilium Zwolle: ,,De trek naar de stad neemt toe en Zwolle wordt steeds interessanter door haar ligging en kwaliteiten. Door de schaarste aan woningen dreigt Zwolle grotendeels onbetaalbaar te worden. Voor veel mensen uit de stad, regio Zwolle en Noord Nederland is wonen in Zwolle al vrijwel niet meer te betalen. Zwolle dreigt een exclusieve stad te worden."