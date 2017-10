Bouw busbrug Zwolle van start: de eerste paal staat

Het Festival heeft megaklus bijna geklaard

30 oktober In drie dagen vijfhonderd leerlingen elders onderbrengen. Bij Het Festival hebben ze dat kunstje zo goed als geflikt. De sinds vrijdag wegens veiligheidsredenen gesloten basisschool in Stadshagen brengt de groepen drie tot en met acht onder vier verschillende locaties in de wijk: De Boxem, De Paperclip, De Krullevaar en Klein Festival. Alleen voor de kleuters moeten nog een oplossing worden. Daarover wordt dinsdag duidelijkheid verwacht.