Bouw complex De Kroon met vertraging gestart

39 huurappartementen en 400 vierkante meter retailruimte zullen de komende maanden verrijzen op de fundamenten van die bioscoop. ,,En dat was ook meteen waarom we wat vertraging hebben opgelopen”, zegt Paul Rosier van bouwbedrijf Van Wijnen uit Zwolle. ,,Het is een complex project in de binnenstad.” Die complexiteit zit hem vooral in het feit dat er op de bioscoopfundamenten wordt verder gebouwd. ,,Een architect tekent op basis van de vooraf opgegeven vrij te komen vierkante meters”, zegt Rosier. ,,Maar dan wordt het bestaande gesloopt en blijven fundamenten en een vloer over en blijkt het net niet helemaal te passen. Dan moet je bijschaven.” En eerlijk is eerlijk, de bouwsector herrijst en dat betekent meer opdrachten en drukte. ,,Dus dan lopen levertijden op en stijgen de prijzen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Dat brengt vertraging met zich mee.”

Geen paniek

Niet desastreus, want nu start de bouw en met een beetje kalme winter wordt het complex in mei of juni 2018 opgeleverd. ,,De winters zijn niet zo streng meer de afgelopen jaren dus ik maak me niet heel druk”, zegt Rosier. De bouw wordt zo veel mogelijk aan het oog onttrokken. ,,We hebben speciaal hiervoor bouwdoeken laten maken waar de 3D-illustraties op staan zodat het vanuit het Gasthuisplein alvast een indruk geeft.”