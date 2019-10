Bouw drijvend zonnepark Zwolle stilgelegd na nieuw bezwaar uit de omgeving

De Bomhofsplas is een zandwinningsplas even ten noorden van Zwolle. GroenLeven is al geruime tijd bezig met een plan om op het water een drijvend zonnepark aan te leggen, net als in de Sekdoornse Plas ten zuiden van de stad. Van meet af aan is onder inwoners van buurtschap Haerst grote weerstand tegen de komst van de panelen. Dat is mede ingegeven door de verondieping die uitbater Dekker van de zandwinning aan de komst van de zonnepanelen koppelt. Het bedrijf wil slib van elders laten aanrukken om de bodem van de plas deels te verhogen. De buurt vreest verontreinigde grond met gevolgen voor boeren en de natuur. Over de verondieping is nog geen besluit gevallen.