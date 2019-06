Bouw enorme fietsenkelder onder station Zwolle vertraagd: bodem verontreinigd

Man uit Dalfsen wil na mishande­ling in Zwolle aangifte doen en krijgt onderweg naar bureau opnieuw klappen

15:49 Een 18-jarige man uit Almere is woensdagnacht aangehouden na een mishandeling in Club Bommel in Zwolle. Het slachtoffer, een 20-jarige man uit de gemeente Dalfsen, wilde aangifte doen en werd onderweg naar het bureau belaagd door vermoedelijk een vriend van de verdachte.