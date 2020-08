Bouw grote biomassacentrale op Voorst in Zwolle opnieuw een stap dichterbij

VIDEO Zwollenaar (52) runde Breaking Bad-lab in loods: ‘Ik was constant onder invloed’

13 augustus Een 52-jarige man uit Zwolle hoort binnenkort of hij 3,5 jaar de cel in moet voor het runnen van een drugslaboratorium in Leeuwarden. De verhuurder van het pand, een 38-jarige man uit Triemen, hoorde vorige week in de rechtbank van Leeuwarden dezelfde eis. De Zwollenaar beweert echter: ,,Ik deed alles alleen.’’