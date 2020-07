Bouw Hof van Breezicht in Zwolle begonnen

Eind vorige maand werd het startsein gegeven van de realisatie van de eerste 35 woningen van dit project, onder de noemer ‘Hof van Breezicht’. Alle woningen in deze fase zijn al verkocht. De voorverkoop van de 56 huizen in de tweede fase is net begonnen.

Hof van Breezicht omvat in totaal 91 woningen. Het is onderverdeeld in 74 rijwoningen, 14 twee-onder-een-kappers en 3 semi-vrijstaande woningen. Het project wordt dus in twee fasen gerealiseerd door bouwbedrijf PHB Deventer.

Energieneutraal

Alle woningen zijn duurzaam en volledig energieneutraal uitgevoerd. Elke woning beschikt bijvoorbeeld standaard over een warmtepompinstallatie. Daarnaast zijn er zonnepanelen en vloerverwarming aanwezig. Er komen verder geen gasaansluitingen; de energievoorziening is helemaal elektrisch.

Naast Hof van Breezicht zijn Duinzijde en Duinzicht actuele nieuwbouwprojecten in de wijk Breezicht. Het plan Duinzijde betreft 81 woningen, vlak achter de rand van de Milligerplas. Met Duinzicht komen 51 woningen in de duinen te liggen. Vastgoedontwikkelaar VanWonen meldt verder dat het project Woonkansen in Wetering, dat eveneens een deelplan is van Breezicht, inmiddels in aanbouw is en dit jaar wordt opgeleverd.

Volledig scherm Een impressie van een aantal woningen van het project Hof van Breezicht. © VanWonen