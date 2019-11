Bouw nieuwe WRZV-hallen begint in voorjaar 2020

Opgelet! Vertrek- en aankomst­tijd Kamperlijn­tje verschuift door opening station Stadshagen

13:41 Vaste gebruikers van het Kamperlijntje zullen er even aan moeten wennen: door de ingebruikneming van station Stadshagen per 15 december verandert er het een en ander in de vertrek- en aankomsttijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die vervoerder Keolis vandaag bekend maakte.