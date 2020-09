Bouw (sociale huur)woningen op locatie brandweerkazerne Zwolle gaat beginnen, na 1,5 jaar vertraging

Jongens van 12 en 14 jaar slachtof­fer vechtpar­tij in Zwolle; politie vindt groot mes in bosjes na tip buurtbewo­ner

15 september Bij de vechtpartij maandagavond in de Aa-landen in Zwolle, zijn twee jongens van 12 en 14 jaar ‘behoorlijk gewond’ geraakt aan hun gezicht. Met hulp van buurtbewoners vond de politie een groot mes in de bosjes.