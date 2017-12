Bouw van nieuw busstation in Zwolle begint

Websitebouwer kan voorlopig niet aan het werk in kantoor Diezerkade Zwolle

14:31 Het bedrijf Webba, bouwer van websites en webshops, kan voorlopig niet vanuit het kantoor in Zwolle werken. De firma is gevestigd op de begane grond van Diezerkade 1 waar zaterdag een grote brand woedde in de bovenwoning. Er is veel waterschade, zegt Edwin Gels, mede-eigenaar van Webba.