Bouw van omstreden IJsselpaleis in Zwolle mag doorgaan: vergunning blijft overeind

Het was IJssel-adept Wim Eikelboom die in november vorig jaar de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij vroeg zich in een tweet af hoe de gemeente Zwolle ‘in vredesnaam’ toestemming had kunnen geven voor deze ‘pompeuze dijkvilla’. Daarop klommen oppositiepartijen D66, CDA en PvdA in de pen om van het college van burgemeester en wethouders opheldering te vragen over de gang van zaken.