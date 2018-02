Bouw van vierde studentenflat op Talentenplein in Zwolle in zicht

SSH

DLH ontwikkelde ook de drie bestaande flats en verkocht die daarna aan deltaWonen en studentenhuisvester SSH. Talentenplein bestaat nu uit drie woontorens met 357 studentenappartementen. In een van de torens zijn daarnaast wooneenheden van Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils gevestigd. SSH is door de corporatie voor de andere woontorens aangetrokken om de appartementen te verhuren. Woningcorporatie deltaWonen meldt nog niet te kunnen bevestigen dat de verhuur nu ook weer via Studentenhuisvester SSH zal gebeuren. Ook is er nog geen verdere informatie over de huurkosten.