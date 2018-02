Bouw viaduct over spoor begonnen

De nieuwe Hessenweg zal over anderhalf jaar over het spoorviaduct lopen. Daarmee wordt een belangrijk knelpunt opgelost. Verkeer staat nu vaak stil bij de overgang.

Het heeft even geduurd, zo'n 25 jaar, maar het werk aan de Vechtdal Verbinding is gistermiddag dan toch echt begonnen. Met de bouw van een viaduct over het spoor bij Zwolle, waar over anderhalf jaar de nieuwe Hessenweg overheen zal gaan.

Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en regiodirecteur Jan Mulder van ProRail gaven gistermiddag het startsein voor de bouw door een bouwbord te onthullen.

Het nieuwe viaduct gaat volgens Boerman een belangrijk knelpunt oplossen: met zestien treinen per uur staat het verkeer op de Hessenweg bij Zwolle te vaak stil voor de overgang. Met files in de spits en bovenmatig veel kop-staart botsingen tot gevolg. ,,Dat treinverkeer neemt alleen nog maar toe en zal een steeds grotere belemmering worden voor de doorstroming'', aldus Boerman. Volgens spoordirecteur Mulder wordt de ritfrequentie binnen afzienbare tijd al verhoogd doordat er elk uur twee extra treinen gaan rijden van en naar Friesland.

ProRail is blij dat de provincie besloot tot een ongelijkvloerse kruising, 300 meter noordelijk van het huidige tracé van de Hessenweg. ,,Overwegen zijn gevaarlijk en daar willen we graag van af. De volgende stap is de aanleg van een fietstunnel op de plek van de huidige spoorovergang. Dat zal rond 2020 zijn, als de N340 klaar is'', schetst Mulder.

Belgische toestanden

Rond de zomer is het nieuwe viaduct klaar. ,,Daarna krijgen we even Belgische toestanden'', waarschuwt Boerman. Met de aanleg van de weg kan pas in de loop van volgend jaar worden begonnen, zodat het viaduct een tijdje ongebruikt tussen de weilanden ligt. ,,In april gaan we de markt benaderen, waarna we voor het einde van het jaar een aannemer hopen te selecteren'', aldus Boerman.

Van die aannemers hangt af met hoeveel extra's het hele plan kan worden uitgevoerd. De provincie heeft als opdrachtgever een basispakket samengesteld van werk dat sowieso moet worden uitgevoerd. Daar bovenop zijn extra verbeterpunten opgenomen in een optioneel pakket. Hoe meer aannemers daarvan binnen het budget kunnen uitvoeren, hoe meer kans ze maken op de klus. Een van de belangrijkste punten uit het optionele pakket is volgens Boerman de verbetering van fietsroutes op de parallelwegen.