Bouw WRZV-hallen en woningen Stadshagen nog in de wacht door stikstofcrisis

Kleine projecten kunnen door

45 keer extra berekening nodig

Van alle Zwolse aanvragen bleek in 45 gevallen een extra stikstofberekening nodig. Bij 28 projecten zijn die berekeningen al beoordeeld door de gemeente, van de overige 17 moeten de gegevens nog binnenkomen. Van de beoordeelde aanvragen ontving het merendeel, 20, al een vergunning. In 6 gevallen was de berekening onjuist of niet volledig, de aanvragers moeten daar nog een keer naar kijken. Bij 2 projecten moet de rekenmethode nog worden getoetst. Urgente aanvragen voor de Spoorzone, Kamperpoort en ook Stadshagen kunnen wel verleend worden, schrijft Snijders. Voor de bouw van 1250 woningen aan De Tippe, 500 woningen in Weezenlanden-Noord en nieuwbouw op Hessenpoort is het nog onduidelijk of dit doorgang kan vinden.