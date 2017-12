Bouwbedrijf schenkt kerstboom voor Grote Markt Zwolle

Veel animo; nog een bijeenkomst over Zwolse stadsproductie

15:55 In de Statenzaal is op zaterdag 16 december opnieuw een bijeenkomst over deZwolse Stadsproductie die volgend jaar opgevoerd wordt. Een eerste bijeenkomst, vandaag, ter kennismaking met het project De Wilde Deerne was binnen enkele dagen uitverkocht.