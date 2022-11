Bouwers strijdlustig ondanks bom onder paasvuren: ‘We wisten niet dat deze brief zou komen’

Jonge ouders als Willianne en Gerdien kunnen op deze 20 locaties in Zwolle (gratis) vuile luiers storten

De komende weken komen er twintig containers in Zwolle, waar vuile luiers en incontinentiemateriaal gratis ingeleverd kunnen worden. Voor het overige restafval moeten Zwollenaren vanaf 1 januari betalen. Door luiers apart in te zamelen, kunnen jonge ouders een hoop geld besparen. Zoals Willianne Mensink en Gerdien van Goch.

14 november