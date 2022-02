Bouwhistoricus hekelt sloop en nieuwbouw tegenover rechtbank in Zwolle: ‘Wezensvreemd woongebied’

Goed, architectonisch zijn de flats in het gebied tussen de rechtbank en het Almelose Kanaal in Zwolle dan sober, de stedenbouwkundige structuur is waardevol. Dat gegeven wordt in de nieuwbouwplannen compleet genegeerd, waardoor een ‘wezensvreemd woongebied zonder connectie met de omgeving’ ontstaat. Tot die visie komt de Zwolse bouwhistoricus Maarten de Graad. Hij doet zijn opvattingen uit de doeken in een zienswijze tegen het bestemmingsplan voor Weezenlanden-Noord.