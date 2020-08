Bouwhuis vervolgt strijd: ‘De brandveiligheid van zestig flatwoningen in Zwolle is verprutst’

Zwollenaar strijdt tegen opknappen van flat: ‘Als brand uitbreekt is de kans klein dat ik het overleef’

12 maart Levensgevaarlijk, zegt Dik Bouwhuis over de renovatie van zijn portiekflat in Zwolle. Nee hoor, stellen de woningstichting, de gemeente en de brandweer. Nu is de rechter aan zet. Of eigenlijk zijn het al twee rechters die zich over de kwestie buigen. Inzet is vooral de brandveiligheid na de grootschalige renovatie, die inmiddels is begonnen.