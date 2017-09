Bouwkavels te koop in Stadshagen

Kasteel

De buurt Werkeren is vernoemd naar het gelijknamige kasteel, dat eeuwen geleden op deze plek te vinden was. De historie van het gebied is een inspiratiebron geweest bij het vormgeven van de wijk. 'Werkeren heeft verschillende gezichten', schrijft de gemeente in een persbericht. 'Bijvoorbeeld het Havezatepark met zijn parkachtige omgeving met slingerlaantjes, statige individuele woningen en kleine woonblokken. Carré heeft juist meer een dorps karakter door woningen pal aan de straat en veel groen naast en achter de bebouwing'.