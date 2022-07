Boze boeren blokkeren A1, A28 en A50 met stenen, mest en brandende hooibalen

Tijd van ‘zomaar de ketting­zaag’ is met aanstellen bomenad­vies­com­mis­sie in Zwolle voorbij

Projecten versus bomen. Kappen, laten staan of toch verplaatsen? Als de gemeente Zwolle er in een penibele kwestie niet uit komt, dan heeft het over een tijdje een heuse adviescommissie achter de hand. In het verleden zijn onnodig bomen gesneuveld, constateert wethouder Arjan Spaans. ,,Dat willen we niet meer.”

6:00