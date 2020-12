Boze boeren blokkeren distributiecentra supermarkten Raalte en Zwolle: ultimatum afgelopen, bezetting gaat door

Stakingsac­tie door FNV in de metaalsec­tor: bij Scania in Zwolle werken de werknemers voorlopig niet meer over

10 december Bij Scania in Zwolle is sinds donderdagmiddag 12.00 uur een ‘overwerkstaking’ gaande, georganiseerd door vakbond FNV. Enkele tientallen medewerkers zijn na de eerste ploegendienst naar huis gegaan, in plaats van een kwartier over te werken.