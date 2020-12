Boze boeren heffen na Zwolle ook in Raalte blokkade van distributiecentra op, maar er is nog geen oplossing

KAART | Explosieve stijging in Oost-Nederland: 13 gemeenten in deze regio kleuren rood

10 december Het afgelopen etmaal werden 8793 mensen positief getest op corona: ruim 2200 (!) meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal besmettingen sinds 31 oktober. Ook in deze regio is een explosieve stijging zichtbaar ten opzichte van een etmaal eerder. In het Stentor-gebied kleuren 13 gemeenten rood op de coronakaart.