Boze brief oostelijke provincies: kaalslag podiumkunst omdat alle geld in de Randstad blijft

In een ingezonden brief in de Volkskrant verzetten gedeputeerden van onder meer Overijssel, Gelderland en Flevoland zich tegen de kaalslag die in de regionale kunst dreigt. In vier provincies - waaronder Overijssel, Gelderland en Flevoland - krijgen gezelschappen helemaal niets van het FPK, in de andere slechts enkele procenten van het totale budget.