Beginnersorkest speurt in Zwolle, Kampen en Apeldoorn naar nieuwe leden: ‘Ga doen waar je blij van wordt’

Volwassenen die jaren geleden hun instrument opborgen en het muziek maken nu weer willen oppakken, kunnen zich aansluiten. Maar er is ook plek voor musici die net zijn begonnen met het spelen op een nieuw instrument. Nederland kent tal van gevorderde orkesten waar beginners niet bij kunnen aansluiten. Beginnersorkest Merlijne biedt starters in combinatie met volwassenen een mooie plek om samen onder leiding van een professionele dirigent klassieke muziek te maken.

Het amateurorkest is al actief in Almere, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Zutphen en wil graag uitbreiden naar Apeldoorn, Nieuwegein, Kampen, Nijmegen, Arnhem, Zwolle, Den Haag, Almelo, Hengelo en Enschede. Er is geen ander orkest in Nederland dat met hetzelfde concept in zoveel steden aanwezig is en wil zijn.