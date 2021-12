Fraterhuis Zwolle decor van ‘persoonlijke reis’ door de filmgeschiedenis

poll Meerder­heid gemeente­raad Zwolle stemt in met buitendijk­se woningen Zwarte Water: ‘Slecht signaal’

De komst van 280 woningen in de uiterwaarden van het Zwarte Water in Zwolle is vanavond een flinke stap dichterbij gekomen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde zoals verwacht in met het zogeheten stedenbouwkundig ontwikkelplan van ontwikkelaars Bemog en BPD. ,,Een slecht signaal, alle risico’s worden bij toekomstige bewoners neergelegd.’’

29 november