Ongeluk op A28: nog steeds file en een gesloten rijstrook tussen ‘t Harde en Zwolle

Nog snel een nieuw reisdocu­ment aanvragen voor vakantie? In Zwolle duurt dat nu bijna een maand

22 juni Het is druk bij de paspoortbalie: bijna een maand moet de Zwollenaar wachten om met een nieuw reisdocument uit te vliegen naar een van de gele of groene landen in knipperlichtcontintent Europa. Niet alleen in het Zwolle is het drukker: bijna alle gemeenten in de regio zetten extra mensen in of zoeken de burger nadrukkelijk op.