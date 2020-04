Politie Zwolle pakt de spuitbus en kalkt de boodschap op het asfalt: 1,5 meter afstand graag!

VideoZe doen het op hangplekken, bij skatebanen, in speeltuinen en bij winkelcentra. Zwolse politiemensen zijn dezer dagen met spuitbussen in de weer om markeringen van 1,5 meter op de grond aan te brengen. Is dat nou nodig nu iedereen wel weet dat je afstand moet houden in het openbaar?

Ja, het is nog steeds nodig, zegt politieman Wessel Bos nadat hij de bus met knalgele stoepkrijtverf weer vakkundig gehanteerd heeft bij het skatebaantje aan de Ruusbroecstraat in Dieze-Oost. Een strook van 1,5 meter prijkt op de grond, met het logo van de politie en de gemeente erbij. ,,Zeker voor de jongeren is het toch goed dat ze er af en toe aan herinnerd worden’’, zegt hij.

Natuurlijk zijn de markeringen niet bedoeld om letterlijk aan de ene en aan de andere kant ervan te gaan staan. Het is een actie met een knipoog - ,,nee, niet zelf bedacht, gejat van andere politieteams” - en een manier om het gesprek aan te gaan met passanten. ,,Je merkt dat de regels toch niet voor iedereen even duidelijk zijn. Als mensen op je afkomen kun je een praatje maken en vragen beantwoorden.’’

‘Mensen denken er niet altijd aan’

Die ervaring heeft ook Rik Kolhek, die als toezichthouder van de gemeente Zwolle ook belast is met naleving van de coronaregels. ,,De 1,5 meter wordt lang niet altijd in acht genomen door jongeren en volwassenen’’, is zijn ervaring, maar boetes heeft hij nog niet uitgedeeld. Er is lang niet altijd sprake van opzet, zegt hij. ,,Mensen gaan bijvoorbeeld alleen naar het park, maar als twintig mensen alleen in het park zijn maken ze toch een praatje en gaan even bij elkaar zitten of staan, en denken er dan lang niet altijd aan.”

Is het dan schrikken als er een toezichthouder aan komt lopen? ,,Dat valt wel mee. De meeste mensen blijven even staan om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen. Bijvoorbeeld of ze nog mogen voetballen.” Wat antwoordt Kolhek dan? ,,In principe wordt het afgeraden. Maar met een paar mensen rustig een balletje overtikken, daar heb ik geen moeite mee als de 1,5 meter in acht wordt genomen. Maar ga nou niet met tien of vijftien man staan voetballen.’’