De opdrachtgever laadt vrachtwagen te zwaar, vervoerder krijgt de boete: ‘Dus eigenlijk bent u opgelicht’

De vrachtwagen moet in buurt van Zwolle op de weegschaal. Alle assen worden apart afgelezen. Te zwaar beladen zijn, is namelijk een doodzonde in de truckerswereld. Waarom? Goede vraag. Een overbeladen wagen staat bij het remmen niet direct stil, hij kan scharen, de as kan breken en het asfalt slijt sneller. En voor dat laatste kunnen u en ik (indirect) weer opdraaien. En wat is het voordeel voor de vervoerder? Economisch gewin. Heb je als je de regeltjes volgt misschien wel tien ritjes nodig om alles van A naar B te krijgen, met een beetje smokkelen kan je daar wel zeven van maken.