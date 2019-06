Gevangenis Zwolle breidt uit en heeft 50 vacatures: eerst rondleiding, dan pas solliciteren

Opvangbehoefte

In Nederland zijn vier penitentiair psychiatrische centra en Zwolle is daar één van. Om aan de opvangbehoefte te kunnen voldoen, komt er een compleet nieuwe afdeling voor psychiatrisch patiënten. Kosters: ,,We hebben nu 120 plaatsen en dat worden er na de zomer 132. Het gaat om psychiatrisch patiënten en die hebben meer zorg nodig dan gedetineerden. Dat vraagt om meer personeel dan een gemiddelde gevangenisafdeling. We zoeken bijvoorbeeld ook zorg- en inrichtingswerkers.’’

Aan de bak

Binnen de bestaande gevangenismuren wordt ruimte vrijgemaakt voor de afdeling, verbouwen is dus niet nodig. In september moet de nieuwe afdeling operationeel zijn. Volgens de plaatsvervangend vestigingsdirecteur moeten ze flink aan de bak om op tijd personeel te vinden. ,,Daarom starten we een campagne die snel en doeltreffend is. Je zou kunnen zeggen dat we het proces van solliciteren een beetje omdraaien. Normaal gesproken reageert iemand op een vacature zonder dat hij of zij het bedrijf of de organisatie kent. Wij zeggen: maak eerst kennis met de inrichting. Neem deel aan de rondleiding, luister naar de verhalen van mensen die hier werken, zorg dat je een goed beeld krijgt van de functie en bepaal dan of je hier aan de slag wilt.’’