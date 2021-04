Hoe de theaterdirecteuren in de regio Zwolle de zalen ‘vol en niet halfvol’ willen krijgen

Zwolse burgemees­ter Snijders blij met versoepe­len coronamaat­re­ge­len, maar: ‘zieken­huis­me­de­wer­kers staan met zweet op voorhoofd’

21 april Hij is blij met de aangekondigde openstelling van de terrassen maar voelt ook het spanningsveld met de situatie in de zorg. Dat zei de Zwolse burgemeester Peter Snijders vanmiddag na afloop van een bijeenkomst van het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio IJsselland, waar hij voorzitter van is.