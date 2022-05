Kinderboerderijen Kampen en Wezep en dierenweide Zwolle krijgen elk 1300 euro van deltaWonen

,,Wij vragen onze relaties om ons aan het einde van het jaar geen kerstcadeaus te sturen, maar geld over te maken voor een goed doel’’, legt Ineke Hoekstra van deltaWonen uit. De donatie van de kerstactie 2021 is dit jaar verdeeld onder de kinderboerderijen in Kampen en Wezep en de dierenweide in Zwolle. Hoekstra: ,,We weten en zien hoe belangrijk deze plaatsen zijn voor de wijken.”

Fantastisch

Vrijwilliger Madelon Merk van Dierenweide ’t Spiekertje in Zwolle-Zuid is blij met de gift. ,,Dit is echt fantastisch! Mede dankzij de gift kunnen we een deel van de jaarlijkse kosten betalen. Daarnaast geven we het uit aan voer voor de dieren, de dierenarts en aan nieuwe bezems, scheppen en voerbakjes. Ook willen we graag een nieuw informatiebord bij de ingang van de dierenweide.”