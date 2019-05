Steeds meer minibiebs in Zwolle, dit zijn de mensen er achter

Nieuwe woonwijk in Hasselt erg populair bij Zwollena­ren

10:43 Zwollenaren komen massaal in de nieuwe wijk Hasselt om de Weede wonen. Van de nieuwe bewoners is de helft verhuisd vanuit Zwolle. ,,Maar we bouwen primair voor inwoners uit eigen gemeente”, zegt wethouder Gerrit Knol van Zwartewaterland.