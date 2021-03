Vroegstemmen lokt niet alleen ouderen en kwetsbaren: ‘Ik was toevallig vrij vandaag’

Video Van stemmen per post tot ‘overtreden’ van avondklok: zo gaan de verkiezin­gen tijdens een pandemie in Oost-Nederland

12 maart Verkiezingen houden is normaal gesproken een kwestie van draaiboeken afstoffen en stembureaus inrichten. Maar dit jaar is vrijwel alles anders, zodat stemmers zo veilig mogelijk hun vakje rood inkleuren. Verkiezingen in coronatijd: hoe gaat dat eigenlijk?