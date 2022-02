Zwolle is al diervriendelijkste stad van Nederland, waarom dan toch Partij voor de Dieren?

update Tien partijen doen mee aan verkiezin­gen in Zwolle: ‘Partij ván of vóór de Dieren?’

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle doen tien politieke partijen mee. Zij strijden volgende maand om 39 zetels. Twee nieuwkomers willen hun opwachting maken in de Zwolse arena. ,,Partij ván de Dieren is het, hè? Of vóór de Dieren?’’

