Bram vist een mortiergranaat uit de gracht in Zwolle; vriendin Bianca vraagt passanten dekking te zoeken

Kunstwerk ‘White House Rat’ van Banksy veilig aangekomen in Staphorst: Wie biedt?

3 april Een muurschildering van 3 bij 3,5 meter van de Britse kunstenaar Banksy is vanuit Engeland in Staphorst aangekomen. De schildering, de White House Rat, is in 2004 gemaakt voor de Liverpool Biennial en wordt in mei geveild, aldus veilinghuis Hessink’s in Zwolle.