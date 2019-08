Bramenplukkers leggen treinverkeer lam tussen Zwolle en Groningen

Koppig bruidspaar trouwt in beschermd natuurge­bied bij Zwolle

Luide muziek, vuurwerk en tientallen opgetogen gasten. Een bruiloftsfeest midden in de natuur aan de rand van Zwolle had eind juni nooit mogen plaatsvinden. Een Zwolse ondernemer stapte bij het Westerveldse Bos in het huwelijksbootje en ontving gasten op een landtong waar geen mens mag komen. Zonder vergunning.