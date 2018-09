Branco Slijpt de Messen wint zesde editie Zwols Kampioenschap Voetbalquiz

video Zwolle en Hattem moeten nog negen jaar tegen roze spoorbrug aankijken

8:10 Knalrood, signaalrood, gekookte kreeftrood. Dát was-ie, de Hanzeboog, de spoorbrug die de IJssel tussen Zwolle en Hattem overspant. Maar rood is roze geworden. Wen er maar aan, want pas in 2027 staat de brug op de planning voor een nieuwe lik verf.