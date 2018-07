Brand beschadigt historisch Hopmanshuis in Zwolle: 'De vloer lag er net in'

video Wat kan Zwolle verwachten van een Foodcourt? We namen een kijkje in Enschede

11:00 Na zeven jaar is de kogel door de kerk: Reggestede mag het Foodcourt in Zwolle gaan realiseren op de oude locatie van café De Vrolijkheid. De Stentor nam een kijkje in Enschede, waar al vijf jaar plek is voor de verzamelplaats van restaurants met een gedeelde zitruimte.