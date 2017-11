Brand bij Argentijns restaurant in Zwolse binnenstad

Swollwacht wijst extra windmolens in Zwolle af

10:52 Politieke partij Swollwacht is de eerste die in haar verkiezingsprogramma expliciet heeft laten opnemen geen extra windmolens in Zwolle te willen. Dit uitgangspunt komt niet helemaal uit de lucht vallen. Fractievoorzitter en lijsttrekker William Dogger was afgelopen tijd tijdens debatten over duurzame energie en het gesneuvelde windmolenplan op bedrijventerrein Voorst al uiterst kritisch over turbines in de provinciale hoofdstad.