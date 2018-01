'Brand' bij Café De Tagrijn blijkt flikkerend lampje op zolder

Zit je als nieuwbakken uitbater van café De Tagrijn nèt lekker aan de ontbijttafel om 07.15 uur met vrouw en drie kinderen, staat de politie voor je deur. ,,Hallo, de brandweer is vanmorgen groot uitgerukt voor een vermeende brand in je café."

Het was even schrikken vanmorgen voor uitbater Fedde Bakker. ,,Er schuift niet iedere ochtend een agent bij me aan de ontbijttafel", zegt Bakker. Die kwamen hem melden dat de brandweer met groot materieel was uitgerukt voor een vermeende brand op de zolder boven zijn café aan de Buitenkant in Zwolle.

,,Blijkbaar had de buurvrouw een raam open gezet, iets geroken en vervolgens een flikkerend licht op zolder gezien", vertelt hij enkele uren later. ,,Daarop had ze de brandweer gebeld die met groot materiaal is uitgerukt. Aan de voorkant hebben ze een ruitje in moeten tikken om binnen te kunnen komen. Aan de achterkant, in de Waterstraat, keken ze met een hoogwerker op zolderhoogte."

Wat bleek? ,,Geen brand. Nee, gelukkig niet. Waarschijnlijk heb ik met het opruimen van de kerstspullen een lampje laten branden op zolder."