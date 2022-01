Brand bij Leger des Heils Zwolle: man springt van derde etage en raakt gewond

Vaker incidenten bij opvang dak- en thuislozen

Het is niet voor het eerst dat zich een incident voordoet in de opvanglocatie van het Leger des Heils in Zwolle. De brandweer rukte in februari 2020 uit naar deze vestiging, omdat een man zijn matras in brand had gestoken. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd die hem tot die daad hadden aangezet, verklaarde hij maanden later bij de rechter. De voorbije jaren hebben er ook meermaals steekincidenten plaatsgevonden tussen bewoners.