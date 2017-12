Brand in afzuiginstallatie bij Febo in centrum Zwolle snel onder controle

Zwolse wieken week in vreugdestand

17:35 Het is feest bij molen De Passiebloem in Zwolle. Het ambacht van molenaar is door UNESCO uitgeroepen tot 'immaterieel erfgoed'. Er is daarmee internationale erkenning gekomen voor dit oer-Hollandse beroep en alles wat daarbij komt kijken. Daarom gaan de wieken van de Zwolse molen vanaf vrijdag 8 december tot zaterdag 16 december in de vreugdestand.