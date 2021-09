Brand in centrum Zwolle: fikse schade in wasserette, brandweer lucht ook café en bistro ernaast

De brandweer was snel ter plaatse na de melding die om 00.00 uur binnenkwam, maar zag eenmaal ter plaatse dat de vlammen al uit het pand aan de Jufferenwal 21 sloegen, ondanks bluspogingen van omwonenden. Ook was er sprake van grote rookontwikkeling.

Café en bistro

Het sein brandmeester kwam een klein uur later, waarna het pand kon worden geventileerd. Voor zover bekend, was er niemand in de wasserette aanwezig en zijn er geen gewonden gevallen.

Jan Wittenberg, woordvoerder van de brandweer: ,,Waardoor de brand is ontstaan, weten we nog niet. We weten wel dat er fikse schade is, met name veel rook- en waterschade.’’