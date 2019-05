Brand in leegstaande tassenwinkel in Zwolle zorgt voor flinke rookontwikkeling

De brand was ontstaan tussen het systeemplafond en het normale bouwplafond. Er kan nog niets gezegd worden over de oorzaak. ,,Of het met de elektriciteit te maken heeft weten we niet. Maandag moeten we in overleg met de eigenaar kijken of het zinvol is om verder onderzoek te doen”. De tassenwinkel was volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio op het moment van de brand helemaal leeg. Er waren geen producten en (dus) geen klanten. Eerder deze week maakte Van Beek Lederwaren bekend dat het bedrijf de winkel aan de Melkmarkt na 80 jaar sluit.