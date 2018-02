Brand in voormalig onderkomen harde kern PEC Zwolle

update & videoHet voormalige zalencentrum De Vrolijkheid aan de Oude Meppelerweg in Zwolle is zaterdagavond getroffen door een uitslaande brand. Het pand was in het verleden een onderkomen voor de harde kern van de PEC Zwolle supporters.

De brandweer rukte even na half acht met veel materieel uit. Er woedde een fikse brand in het verpauperde pand en er kwam veel rook vrij. Met een hoogwerker werd het vuur bestreden. Al vrij snel namen de vlammen af.

Brandstichting

Gas, water en licht waren al lange tijd afgesloten in het verlaten zalencentrum. Ligt brandstichting voor de hand? ,,Dat kunnen we niet uitsluiten, maar daar gaan we samen met de politie onderzoek naar doen", zegt brandweerwoordvoerder Richard Meijer.

Lees verder onder de video.

Volgens hem is er een minimale hoeveelheid asbest in het gebouw aanwezig, maar dat komt niet vrij. Een kraan haalt later op de avond de vernielde kap van het gebouw. Vervolgens draagt de brandweer het over aan de eigenaar.

Ria Dijk

Het café werd in het verleden uitgebaat door Ria Dijk, een geliefde vrouw bij de aanhang van de Zwolse voetbalsupporters. Zij overleed twee jaar geleden. Het pand was toen al in handen van Reggestede Invest BV. Reggestede wil op de plaats van het café een zogenaamd foodcourt bouwen met de restaurants KFC, Subway en Burger King.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm ZwolleBrand in voormalige vrolijkheid pand staat al een jaar leeg om plats te maken voor Food Court Foto Frans Paalman Zwolle © 2018 © Frans Paalman

Juridische strijd