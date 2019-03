Brand in woning Caspar Fagelstraat Zwolle

Verdachte van mishande­ling uit Zwolle verraadt zichzelf met ochtend­duik in Friese vaart

15:58 Even sloeg het de massaal uitgerukte hulpdiensten in het Friese Jirnsum om het hart: een auto te water, maar geen drijfnatte eigenaar op de wal. Dat sloeg om in opluchting toen bleek dat de 58-jarige eigenaar uit Zwolle meteen na het ongeval de benen had genomen. Reden: de politie had nog een oud appeltje met hem te schillen.