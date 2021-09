Brand in Zwolle centrum: fikse schade in wasserette, brandweer lucht ook café en bistro ernaast

video + foto's Ziel gaat mee naar fonkelnieu­we WRZV-hal­len in Zwolle

1 september De naam WRZV-hallen is gebleven, maar verder overklast het nieuwe sportcomplex op het oog zijn voorganger in alles. Nu nog zien dat de zo kenmerkende warme sfeer ook in dit fonkelnieuwe binnensportcentrum op bedrijventerrein Voorsterpoort in Zwolle trekt. ,,De ziel hebben we meegenomen.’’