Brand in Zwolle na zes uur meester

Video & Update Appartementen ontruimd bij zeer grote brand in Zwolle

12:16 In een woning boven een tapijtwinkel aan de Diezerkade in Zwolle woedt zaterdagochtend een grote brand. De brandweer is al uren bezig om de brand onder controle te krijgen. De bewoners van de twee bouwlagen boven de winkel konden zich op tijd in veiligheid brengen. De Diezerkade is afgesloten en ook het winkelcentrum Diezerpoort is noodgedwongen dicht, evenals de parkeergarage naast het winkelcentrum. Of en wanneer de winkels weer open kunnen is nog niet bekend.