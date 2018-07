Brandlucht uit Hengelo trekt over Oost-Nederland, klachten uit hele regio

videoWat is dat voor een penetrante lucht? Met die vraag hingen gisteravond, afgelopen nacht en vanochtend tientallen mensen aan de lijn bij de brandweer in deze regio. De oorzaak? Een grote afvalbrand in Hengelo. Zelfs uit Kampen, zo'n 100 kilometer verderop, kwamen meldingen. ,,Je kunt het vergelijken met de tijd van paasvuren.''

Tientallen telefoontjes kwamen binnen bij de meldkamer sinds de brand rond 23.00 uur uitbrak bij afvalverwerker Twence in Hengelo. Uit Deventer, Zwolle, Olst-Wijhe en Terwolde tot aan Heerde, Hattem en Kampen. ,,Eigenlijk hebben we uit het hele noordoostelijke gebied van onze regio wel meldingen gehad'', vertelt Robert Spijkerman, voorlichter van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG).

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Brand Twence in Hengelo. © Lucien Baard

De eerste verontruste burgers lieten zaterdagavond al van zich horen. ,,Veel mensen slapen met dit warme weer natuurlijk met de ramen open'', verklaart Spijkerman. ,,Ook in de loop van de nacht werden meerdere meldingen gedaan.'' Vooralsnog hoeft men echter niet bang te zijn voor verhoogde concentraties schadelijke stoffen. ,,Rook is natuurlijk altijd schadelijk, maar uit metingen van onze Adviseur Gevaarlijke Stoffen blijkt niet dat hier sprake is van groter gevaar.'' De adviseur rijdt momenteel nog rond in de regio.

In de regio IJsselland is de situatie vergelijkbaar. ,,Vanochtend vroeg werden vanuit Deventer meldingen gedaan over de stank. Inmiddels komen er ook berichten uit Olst-Wijhe en Kampen binnen. Ook hier rijdt iemand rond om metingen te verrichten, maar de resultaten zijn tot op heden niet schokkend'', stelt voorlichter Richard Meijer.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De brandende berg bedrijfsafval bij Twence bij het ochtendgloren. © Brandweer Twente

Paasvuren

Meijer vergelijkt de huidige situatie met de periode van paasvuren. ,,Als het bijvoorbeeld tijdens de paasvuren in Duitsland flink waait ruiken we dat hier ook.'' Het grote verschil is echter dat paasvuren doorgaans enkel bestaan uit hout. ,,Deze afvalbrand geeft wel een iets andere lucht ja'', erkent Meijer.

Dat de brandlucht nu zelfs 100 kilometer verderop te ruiken is, komt grotendeels door de huidige weersomstandigheden. ,,De oostenwind is stevig, dus de rook legt flinke afstanden af'', verklaart Diana Woei van Weerplaza. ,,Met de huidige windkracht 4 verplaatst de rook zich met zo'n 28 kilometer per uur.'' Die rook is bovendien niet alleen goed ruikbaar, maar door het heldere weer ook goed waar te nemen. ,,Er is verder geen wolkje aan de lucht.''

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Grote brand bij Twence in Hengelo © Ginopress

Defensie